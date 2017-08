Hagenow : Grüner Termin zum Saisonende

Und das sind die grünen Termine für die Gärten in unserer Region im Spätsommer und Herbst: • Am 10. September und am 8. Oktober lädt Familie Sokolowski in der Zeit von 11 bis 18 Uhr in den offenen Garten nach Neuhof, Drönnewitzer Weg 3. • Familie Piccenini in Boddin, Schweriner Straße 34, lädt am 3. September in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zur Führung durch die zweite Rosenblüte ein. • Am 2. und 3. September lädt das Gartencafé „Sonntagsgrün“ in Drispeth erneut zu einem Blumenzwiebelmarkt ein. • Und zeitgleich veranstaltet Staudengärtnerin Sylvia Göbel in Schönfeld-Mühle ihre Gräsertage. (Keine Gewähr auf Vollständigkeit. Änderungen vorbehalten.) Quelle: Verein „Offene Gärten“