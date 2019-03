Hagenow : Guter Durchblick allein reicht nicht

Glückwunsch von der Landesinnung zum Jubiläum von Spesshardt-Optik. Viele Firmen sehen sich zunehmend als Gesundheitsdienstleister

von Mayk Pohle

05. März 2019, 20:00 Uhr

Sie haben ein krisensicheres Gewerbe, sind von großen Nachwuchssorgen bisher verschont geblieben und haben sich wie alle nach der Wende neu aufgestellt. Die Optiker im Lande sind auch auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern, auf Brillen allein verlassen sich nur die wenigsten.

Wer in Hagenow zu Dietmar Spesshardt in den Laden kommt, kann auch gleich biometrische Passbilder machen lassen und sich einem Laserscan seiner Netzhaut unterziehen. Es geht auch noch mehr. Denn die Optiker im Landes wandeln sich immer mehr zu Gesundheitsdienstleistern. Das hat nicht nur etwas mit dem Umsatz zu tun, vielmehr mit den Anforderungen der Kunden. „Wir fangen das auf, was die Augenärzte im Lande aus Termingründen nicht sofort leisten können, in dem wir Vororientierungen geben“, erklärte Wolfgang Wander, der Landesinnungsmeister der Optiker bei seinem Besuch in Hagenow. Für seine Fahrt vom Heimatort Neubrandenburg gab es einen guten Grund, das 25-jährige Jubiläum von „Spesshardt Optik.“ Meister Dietmar Spesshardt, der auch mal Bürgermeisterkandidat der CDU war, lässt auf seinen Beruf nichts kommen. „Ich mache das sehr gerne, weil man soviel mit Menschen zu tun hat. Wir haben noch die Zeit, dass das Persönliche nicht zu kurz kommt.“ Die Erfahrungen seines Innungsmeisters kann er nur bestätigen.„Drei Monate Wartezeit für einen Termin bem Augenarzt sind nicht ungewöhnlich. Viele wollen da schon eher wissen, ob sie ein Problem haben oder vielleicht nur eine neue Brille brauchen.“

Etwa 120 Optikerläden gibt es in ganz Mecklenburg-Vorpommern, davon ist rund die Hälfte in der Innung organisiert. Für Edwin Ulff von der Handwerkskammer Schwerin ein stolzer Wert, den andere Innungen im Land nicht erreichen. Obermeister Wander ist besonders stolz darauf, dass alle Fielmann-Filialen im Lande ebenfalls zur Innung gehören. „Wir setzen auf Fortbildung, Qualifizierung und Zusammenhalt.“ Weiteren Zuwachs erwartet Wander auch mit Blick auf die demographische Entwicklung nicht. Das sei ausgereizt.

Probleme zeichnen sich hingegen beim Nachwuchs ab. Zwar würden viele junge Leute die Ausbildung absolvieren, dann aber aus dem Land wegziehen und den Beruf wechseln. Die längeren Öffnungszeiten und Arbeit an den Sonnabenden würden einigen nicht gefallen.

Dietmar Spesshardt sieht sich mit seinem Team hingegen gut aufgestellt, es gäbe seit Jahren ein sehr faires Miteinander mit den Wettbewerbern in Hagenow.