Hagenow: Fahrzeug von Autohaus-Gelände gestohlen

von svz.de

22. Januar 2020, 06:51 Uhr

Bereits am frühen Montagmorgen wurde vom Gelände eines Autohauses in Hagenow ein Kleinbus der Marke VW Mulitvan gestohlen. Das etwa eineinhalb Jahre alte und über 40.000 Euro teure Fahrzeug war verschlossen und wurde den Erkenntnissen zufolge gegen 1.45 Uhr entwendet. Die Polizei, die am Dienstag über diesen Vorfall informiert wurde, fahndet nun nach dem braun lackierten Kleinbus mit Hagenower Kennzeichen. Hinweise zu diesem Vorfall oder zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.