Hagenow: PKW landet im Vorgarten- Fahrer verschwunden

von Polizeiinspektion Ludwigslust

18. Mai 2020, 09:50 Uhr

In Hagenow hat ein PKW am Sonntagnachmitttag einen Zaun durchbrochen und war anschließend auf einem Privatgrundstück zum Stehen gekommen. Der noch unbekannte Unfallverursacher flüchtete daraufhin. Fast zeitgleich zu diesem Vorfall, der sich gegen 14:50 Uhr in der Rudolf- Diesel- Straße ereignet hat, meldete der Fahrzeughalter diesen PKW als gestohlen. Die Polizei stellte das Unfallauto sicher. Es soll jetzt im Zuge der Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und unerlaubten Entfernens vom Unfallort kriminaltechnisch untersucht werden. Zeugenhinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.