Benefizaktion : Hanse Tour erreicht gestern Nachmittag Hagenower Region

von Mayk Pohle

20. Juni 2019, 13:11 Uhr

Die Hanse-Tour-Sonnenschein hat am späten gestrigen Nachmittag die Hagenower Region erreicht. Aufgrund der großen Hitze wurde in Warsow noch einmal eine außerplanmäßige Trinkpause eingelegt. Ziel der gut 200 Radfahrer war die Hagenower Kaserne, die in den kommenden Tagen Stützpunkt für die weiteren Runden der Benefiz-Tour ist. Der Förderverein Hanse-Tour-Sonnenschein sammelt Spenden für krebs- und chronisch kranke Kinder. In der über 20-jährigen Vereinsgeschichte wurden schon mehr als 2 Millionen Euro eingeworben. Heute startet die Tour um 8 Uhr in Hagenow, es geht auf 157 Kilometern nach Lübeck und zurück.