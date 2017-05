Hagenow : Haus brennt - und wieder war es ein Blitzschlag

vergrößern 1 von 1 Foto: Mayk Pohle 1 von 1

In Hagenow ist am Dienstag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses wahrscheinlich durch einen Blitzeinschlag in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, weil die Bewohner zum Unglückszeitpunkt nicht zu Hause waren, teilte die Polizei mit. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar. Am Vormittag war eine Unwetterfront mit Gewittern, Starkregen und Hagel über Westmecklenburg gezogen. Zeugen berichten, dass sie einen lauten Knall gehört hätten. Nur kurze Zeit späte habe der Dachstuhl gebrannt.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt