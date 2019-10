Lübtheen : Herbstzeit ist die beste Lesezeit

Autor Frank Friedrichs für Buchlesung zu Gast im Lübtheener Bürgerhaus

von Onlineredaktion pett

10. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Lübtheen Die Stadtbibliothek Lübtheen hat die Lesezeit mit einer wundervollen Buchlesung eingeläutet. Der Autor Frank Friedrichs war zu Gast im Lübtheener Bürgerhaus und schaffte es wieder mit seiner Vortragsweise alle Zuschauer zu begeistern.

Herr Friedrichs las aus einem Band seiner Krimi-Reihe, die Geschichten spielen im fiktiven Dorf Vertikow, das in Mecklenburg-Vorpommern liegt. Die Reihe umfasst aktuell schon 3 Teile, die von dem rollstuhlfahrenden Ermittler Peer Wesendonk handelt. Viele Zuschauer waren so begeistert, dass sie gleich alle Teile der Buchreihe kauften. Natürlich können sich die Nutzer der Stadtbibliothek Lübtheen auch alle Bände von Frank Friedrichs in der Bibliothek ausleihen.