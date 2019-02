Neuhaus : Herrchen gesucht

Herrenloser Hund in Neuhaus entdeckt.

von svz.de

06. Februar 2019, 10:05 Uhr

Ist er weggelaufen oder wurde er ausgesetzt? Ein Fundhund beschäftigt zurzeit das Ordnungsamt in der Gemeinde Amt Neuhaus. Wie die Verwaltung nun mitteilte hatten Anwohner den herrenlosen Rüden am 30. Januar entdeckt und die Behörde informiert. Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben das Tier daraufhin vor dem Geschäft der Agrar-Produktion Lübtheen in Neuhaus übernommen. Mittlerweile wurde es an die Hundepension Frank Duwe-Rotter übergeben.

Bei dem Rüden handelt es sich nach Angaben der Verwaltung um einen rund zwei Jahre alten Jack Russell Mischling, mit typischer Fellzeichnung in den Farben schwarz, weiß und braun. Der Hund hat ein gepflegtes Äußeres, trug allerdings kein Halsband.

Hinweise zum Eigentümer des Tieres nimmt die Gemeinde Amt Neuhaus unter der Telefonnummer 038841/6070 oder per Mail an rathaus@amt-neuhaus.de entgegen.