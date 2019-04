Hagenow : Heute Abend „Schietgäng“

Programmänderung in der Alten Synagoge: Hamburger Sänger springen für „fofftein“ ein

von svz.de

05. April 2019, 09:41 Uhr

Heute kommt es beim Konzert mit Shanties und maritimen Liedern in der Alten Synagoge zu einer Programmänderung. Die angekündigte Gruppe „fofftein“ kann aus gesundheitlichen Gründen leider nicht in Hagenow auftreten. Darüber informierte gestern Thomas Kühn, wissenschaftlicher Mitarbeiter.

Mit der „Hamborger Schietgäng“ konnte allerdings kurzfristig ein adäquater Ersatz gefunden werden.

Über das Ensemble ist zulesen: „Sangesfreude und Spielwitz, Anspruch und Klamauk, Ernsthaftigkeit und Dumm Tüch, auf Hoch und Platt und Anderswie – das charakterisiert diese ungewöhnliche Salz- und Süßwasser-Gäng. So unterschiedlich diese urigen Typen und ihr musikalischer Hintergrund sind, so vielseitig ist ihr Programm, das sie mal handfest, mal feinsinnig, mit sicherem Gespür auf den jeweiligen Anlass an- und abstimmen. Dazu gehören Poller-Songs, Rettungsring-Schlager und Ölzeug-Hits eigene „Wasser“-Lieder, Elb-Vielharmonie, A-cappella-Gesang. Die Hamborger Schietgäng begeistert durch Spielfreude und witzige Bühnenshow.“

Restkarten gibt es dann ab 19 Uhr an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.