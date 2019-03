Melkof : Heute zum Weltgebetstag nach Melkof

von svz.de

01. März 2019, 09:41 Uhr

Mit offenen Händen und einem freundlichen Lächeln laden die slowenischen Frauen am 1. März die ganze Welt zu ihrem Gottesdienst ein. „Kommt, alles ist bereit“ - diesem Motto geht es im Jahr 2019 besonders um Unterstützung dafür, dass Frauen weltweit mit am Tisch sitzen können. „Es ist noch Platz“, so Pastor Christian Lange, „und alle, Kinder, Eltern, Frauen, Männer, sind eingeladen“. Zum gemeinsamen Festmahl nach slowenischen Rezepten sind dann wieder alle am Tisch vereint. Gefeiert wird heute ab 18.30 Uhr im Schloss Melkof.