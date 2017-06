Hagenow Kietz : „Hier kann man sich austoben“

vergrößern 1 von 3 1 von 3





„Ich werde das ein oder andere sicher auch gleich noch ausprobieren“, kündigt Hagenows Bürgermeister Thomas Möller gestern bei der Einweihung des Bewegungsparks im Kietz an. Nach anderthalb Jahren der Ideenfindung, Planung und Umsetzung wurde dieser nun für das sportliche Vergnügen freigegeben.

Mit dabei: Gerd Wessig. Der Hochsprung-Olympiasieger erklärt und zeigt den anwesenden Schülern und Lehrern der Europaschule sowie Anwohnern und Besuchern die Geräte bei einem kurzen Zirkeltraining. „Ich durfte die Stadt vorab bei der Planung beraten und bin begeistert von der Anlage“, sagt der 57-Jährige. „Sie ist nicht zu protzig, nicht zu billig. Genau richtig, um sportliche Aktivitäten auf verschiedene Weise auszuleben“, so der Olympiasieger von 1980.

Insgesamt 500 000 Euro wurden in den Bewegungspark investiert, um ein generationsübergreifendes, integratives Sportgelände in der Stadt zu schaffen. Die Flächen unter und um die einzelnen Sportgeräte wurden mit biologischen Materialien ausgelegt, die den Sportlern als Fallschutz dienen. „Es ist Stammware, die frei von Fremdstoffen wie Metall ist“, erläutert Carsten Uffmann, Geschäftsführer der Firma biotherm, die den Fallschutz gesponsert hat. „Außerdem nimmt das Material keine Feuchtigkeit auf, so dass es nicht vermodert“, so der 39-Jährige weiter.

Kinder und Anwohner sind vom neuen Bewegungspark begeistert. „Ich finde die Laufbahn echt klasse und die Sprunggrube“, erzählt Lea Märker, Schülerin der Europaschule. „Außerdem ist es toll, dass wir für den Sportunterricht jetzt nicht mehr in die Parkstraße laufen müssen, sondern direkt hierher gehen können“, sagt die 13-Jährige. „Hier kann man sich austoben“, bestätigt Mitschülerin Lea Zießow.

„Ich bin seit etwa einem Jahr an dieser Schule und es ist extrem motivierend, so einen Platz zu haben“, sagt Sportlehrer Steffen Schiller. „Mit einer Top-Anlage wie dieser, macht der Sport gleich noch mehr Spaß“, so der 33-Jährige. Benutzen dürfen den Platz jedoch nicht nur die Schüler der nahegelegenen Europaschule, sondern ebenso Anwohner und Sportbegeisterte.

„So wie alles nach der Ideengebung umgesetzt und weiterentwickelt wurde, ist es sehr gut geworden“, sagt Kriemhild Kant, Geschäftsführerin des Kreissportbundes Ludwigslust-Parchim. „Es ist sowohl für Kita- und Schulsport, als auch für Vereinssport geeignet“, so die 57-Jährige.

Und auch BürgermeisterThomas Möller hielt, was er in seiner Ansprache zur Einweihung ankündigte und wagte sich in seinen blauen Sportschuhen auf die „Supernova“.

von Jacqueline Worch

erstellt am 10.Jun.2017 | 05:00 Uhr