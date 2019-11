Kaarssen : Historisches Schauspiel der Natur

Nebelwand zeichnete innerdeutschen Grenzverlauf nach

von snit

08. November 2019, 20:00 Uhr

Es war ein Schauspiel, dass sich kein Regisseur besser hätte ausdenken können. Pünktlich einen Tag vor dem historischen Mauerfall in Berlin zeichnete die Natur auch entlang der Elbe im Amt Neuhaus noch einmal den ehemaligen innerdeutschen Grenzverlauf in Form einer dicken Nebelwand nach. Aber: So wie sich die Führungsriege der DDR am 9. November 1989 schlussendlich dem Druck der Bevölkerung gebeugt hat, musste sich auch der Nebel am gestrigen Freitag bald der Sonne und den steigenden Temperaturen beugen, so dass der Blick auf die Elbberge des westlichen Elbufers für die Einwohner des Amtes Neuhaus bald nicht mehr getrübt war.