11. Februar 2019, 08:25 Uhr

Das Kompetenzzentrum für Menschen mit Hör- und Sehbehinderungen aus Schwerin steht für eine unabhängige Beratung. Diese können am 20. Februar auch Boizenburger wahrnehmen. Dann wird eine Sprechstunde von 10 bis 12 Uhr im Stadthaus, Kirchplatz 1, abgehalten. Um Voranmeldung unter 0385/3000815 oder per Mail an pahl@hdb-sn.de wird gebeten.