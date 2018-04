Neuhaus : Holzlaster sorgen für Furchenfrust

Anwohner verärgert über Zustand der Waldwege / Gemeinde arbeitet an Lösung, einen Plan gibt es allerdings noch nicht

von role

05. April 2018, 16:30 Uhr

„Viel Freude im Wald wünscht Ihr Niedersächsisches Forstamt“ steht auf den Schildern am Wegrand. Die haben Anwohner in Neuhaus zurzeit aber offensichtlich nicht mehr. Denn viele Waldwege sind aktuell nicht mehr begeh-, geschweige denn befahrbar. „Wir haben vor kurzem einen Spaziergang durch den Wald gemacht, dabei habe ich mich einfach nur noch geärgert, über die jetzige Situation“, erzählt eine Anwohnerin, die anonym bleiben möchte. „Der Laaver Weg wurde geschoben, vielleicht weil der Revierförster dort immer lang muss. Die Seitenwege gehen aber gar nicht.“

Bei einem Rundgang durch den Wald wird das Problem schnell deutlich: Schwere Maschinen haben die Wege zerfurcht und knietiefe Rillen hinterlassen. „Vorher konnten wir hier noch mit dem Fahrrad lang fahren. Das ist nicht mehr möglich“, beschwert sich die Anwohnerin. „Wir alle kennen die Situation. Und nach den schweren Stürmen im Herbst muss Holz gemacht werden, das ist klar. Aber die Unternehmen müssen doch dafür sorgen, dass die Wege vernünftig sind.“

Das Problem erkannt hat die Gemeinde bereits. Schon beim Frühjahrsempfang hatte Bürgermeisterin Grit Richter erklärt, so schnell wie möglich etwas unternehmen zu wollen, zumindest an den Wegen, für die die Gemeinde zuständig ist. Allerdings gibt es auch dabei noch ein Hindernis, denn bisher konnte das Holz, dass durch die Herbststürme angefallen ist, nicht komplett aus dem Wald geholt werden. „Die schweren Stürme und die starken Niederschläge – es sind alle ungünstigen Faktoren zusammen gekommen“, meint Franz-Gerno Panz vom Fachbereich Bau der Gemeinde Amt Neuhaus. „Wir streben eine Lösung an, aber wann sie umgesetzt wird, können wir noch nicht sagen.“ Generell sei die Gemeinde für den ordnungsgemäßen Zustand der Wege zuständig, in diesem Fall wolle man aber auch mit der Forst und der Forstbetriebsgemeinschaft zusammenarbeiten, und zwar technisch, personell sowie finanziell. Denn die Schäden an den Wegen gehen über das „normale“ Maß hinaus. So würden zum Teil auch private Waldbesitzer nicht zu ihren Bäumen kommen. Mit Auto und Anhänger auf den Wegen fahren, ist derzeit auf vielen Strecken nicht möglich.

Bei einem anderen Anliegen einiger Anwohner im Laaver Weg kann die Gemeinde dagegen überhaupt nicht helfen. Dort gab es Beschwerden, dass Holzlaster auch nachts durch die Straße fahren, um Holz aus dem Wald zu holen. An Schlaf sei da nicht zu denken. „Es ist eine öffentliche Straße“, hieß es dazu von der Gemeinde. Es gebe kein Gesetz, das jemanden verbieten könnte, dort auch nachts zu fahren.