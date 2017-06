Gut Gallin : „Ich wollte schon immer ein Bio-Bauer werden“

vergrößern 1 von 1 Foto: Thorsten Meier 1 von 1

Als Jens Rasim einst seine dreijährige Berufsausbildung mit Abitur zum Agrotechniker in Schwechow absolvierte, hatte er bereits über mehrere berufliche Träume nachgedacht. Unter anderem auch über Kameramann und Archäologe. Entschieden hat sich der heute 50-Jährige dann aber doch für die Landwirtschaft. „Ich wollte schon immer ein Bio-Bauer werden. Das habe ich bereits 1991 gesagt“, erinnert sich Rasim. Die Großeltern mütterlicherseits hätten bereits in Ostpreußen die Scholle beackert, berichtet der an Technik jeglicher Art Interessierte. „Das Fotografieren ist als große Leidenschaft geblieben. Manchmal mache ich sogar Auftragsbilder für den BUND sowie den Biopark e. V.. Bei letzterem bin sich sogar Vorstandsvorsitzender. Bioland-Bauer bin ich aber auch“, erkärt der Galliner im SVZ-Gespräch. Dass er sich damals vor einem Vierteljahrhundert für die Bio-Schiene entschieden habe, sei richtig und wichtig gewesen. „Das halte ich nach wie vor für die einzig vernünftige Variante, um Lebensmittel herzustellen. Das Bewusstsein der Kunden hat sich auch hierzulande geändert. Die Menschen sind viel sensibler geworden für das, was bei ihnen auf den Teller kommt.“ In Mecklenburg-Vorpommern seien etwa 18 Prozent aller Agrarerzeuger bereits Bio-Bauern, freut sich Rasim, der 1999 seine erste Bio-Fleischerei gebaut habe. Die zweite sei dann 2008 gefolgt. „Wir schlachten pro Jahr etwa 110 Rinder und 200 Schweine. Die Hälfte davon ist Lohnschlachtung bis hin zur fertigen Wurst.“ Dass das alles in einem EU-zertifizierten Bio-Schlachthaus geschehe, verstehe sich wohl von selbst, betont Rasim. In der Fleischerei seien derzeit sieben Mitarbeiter beschäftigt.

Das Gut Gallin bewirtschafte eine Gesamtfläche von über 1000 Hektar südlich des Schaalsees. „Seit 1991 haben wir uns dem Ökologischen Landbau verpflichtet. Wir machen Ackerbau und Viehzucht und vermarkten einen großen Teil unserer Produkte in unserem Hofladen selbst. Wir sind außerdem Träger der Regionalmarke Biosphärenreservat Schaalsee“, berichtet der Agrarerzeuger weiter gegenüber der Zeitung. Der Biolandbau zeichne sich durch den Verzicht von chemisch- synthetischen Spritz- und Düngemitteln aus. „Und unsere Tiere werden artgerecht gehalten.“ Biolandbau sei Umweltschutz und Tierschutz in einem. Die Kunden bekämen gesunde Lebensmittel, die sie mit gutem Gewissen genießen könnten. „Unsere Mitarbeiter sind qualifiziert, motiviert, zuverlässig und verantwortungsvoll. Sie arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich. Aus unserem qualitativ hochwertigen Bio-Fleisch stellen wir ein breites Sortiment an Fleisch- und Wurstwaren her. Wir verarbeiten und vermarkten das gesamte Tier und legen größten Wert auf kundenorientierte Beratung.“



von Thorsten Meier

erstellt am 08.Jun.2017 | 12:00 Uhr