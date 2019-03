Zarrentin : Ideen für die Entwicklung der Schaalseeregion gebündelt

von Onlineredaktion pett

21. März 2019, 05:00 Uhr

Das Rahmenkonzept für das Unesco-Biosphärenreservat Schaalsee wird am Mittwoch, dem 27. März, ab 18 Uhr im Infozentrum Pahlhuus vorgestellt.

Seit dem Jahr 2017 wurde an dem Rahmenkonzept für das Unesco-Biosphärenreservat Schaalsee gearbeitet. Dieses Dokument ist eine wichtige Basis für die Entwicklung der Schaalseeregion und diente bereits in den vergangenen 20 Jahren als Grundlage. Nun wurde gemeinsam mit den verschiedensten Akteuren und mit Unterstützung durch das Büro „Mensch und Region“ an der Fortschreibung gearbeitet. Wie soll sich die Schaalseeregion weiterentwickeln? Welche Ziele und Wünsche haben Sie für die Region?, waren nur einige Fragen des zwei Jahre lang dauernden Prozesses.

Neben der Vorstellung dieser Ergebnisse möchten die Organisatoren der Veranstaltung auch mit interessierten Bürgern diskutieren, wie die gemeinsame Kommunikation zwischen dem Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe und der Öffentlichkeit in Zukunft verbessert werden kann. Darüber hinaus wird die AG Landwirtschaft, die sich im Prozess der Erarbeitung des Rahmenkonzeptes gegründet hat, ihre Ergebnisse vorstellen. Interessierte Bürger melden sich für die Veranstaltung bitte per e-Mail unter der Adresse s.hoffmeister@bra-schelb.mvnet.de oder unter Telefon 038851/30221 bis 25. März an.