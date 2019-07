von svz.de

03. Juli 2019, 10:55 Uhr

Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge kam es am Montagmittag auf dem Ortsverbindungsweg zwischen der K 60 und B 195. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin war aufgrund von Unaufmerksamkeit in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr gekommen und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Sachschaden: Rund 12 000 Euro.