Lübtheen : In den Ferien ist der Ofen endgültig aus

Mit einem nicht bestätigten Haushalt lebt es sich als Bauamtsleiter nicht leicht, doch trotz der vakanten Finanzlage macht Frank Wein in Lübtheen seinen Job. Überall wo es nötig ist, versucht er zu helfen und mit der Stadt Missstände zu beheben und Verbesserungen zu schaffen. Nur der Termindruck sitzt ihm dabei ständig im Nacken. So auch beim Projekt Heizungstausch in der Grundschule. Hier ist der alte Kessel seit geraumer Zeit viel zu groß.

von

erstellt am 28.Jun.2017 | 05:00 Uhr