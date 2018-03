Kita Picher : In Picher sagt man noch öfter Tschüss

Die Erzieherin Elke Riechert geht nach 45 Jahren in den Ruhestand, aber nicht sofort.

01. März 2018, 12:00 Uhr

Bei Kindern ist der Abschied aus der Kita einfach, auch wenn er ihnen vielleicht nicht leicht fällt. Es gibt ein konkretes Datum für den letzten Tag im Kindergarten. Danach geht es für sie in der Schule weiter. Das ist alles geregelt, steht fest und daran zu ruckeln gibt es nichts. Bei den Kita-Erziehern sieht es mitunter anders aus. So wie bei Elke Riechert aus Grabow, die in der Awo-Kita „Fuchsberg“ in Picher arbeitet. Sie hatte schon zweimal ein Datum für ihren Abschied in den Ruhestand. Doch so richtig loslassen kann und möchte sie auch nach 45 Jahren im Beruf noch nicht.

„Mein offizieller Renteneintritt war schon im Januar. Dann wollte ich noch bis Ende Februar arbeiten, weil eine Kollegin nun aus dem Babyjahr zurückkommen sollte, das hätte gepasst. Jetzt bleibe ich noch bis Mai“, erzählt die 64-jährige Erzieherin bei ihrer offiziellen Verabschiedung gestern in Picher. „Dann ist aber wirklich Schluss.“ Vier Tage die Woche für jeweils vier Stunden wird Elke Riechert auch in den kommenden zwei Monaten in der Kita und im Hort mithelfen. Das sei kurzfristig genehmigt worden. Und Sabine Lühnert, Leiterin der Kita, ist darüber glücklich. „Wir hätten eigentlich schon im Dezember Abschied nehmen müssen, aber wir haben hier noch Personalmangel. Frau Riechert ist eine Fachkraft, die die Kinder lieben und wir Kollegen freuen uns auch, dass sie noch bleibt.“

Wirklich überwinden muss sich Elke Riechert ohnehin nicht, auch weiterhin täglich insgesamt 40 Kilometer von Grabow zur Arbeit und wieder zurück zu fahren. „Ich habe 45 Jahre als Erzieherin gearbeitet. Zuerst mehr als 42 Jahre in Grabow und nun zweieinhalb Jahre hier in Picher. Die Arbeit mit den Kindern zu beenden fällt mir wirklich schwer, das merkt man ja auch daran, dass ich sie zweimal um jeweils zwei Monate verlängert habe.“

Nach Ruhe sehne sie sich nämlich noch nicht, auch wenn der Beruf sich über die Jahre verändert habe, meint Elke Riechert, so wie die Erziehung. „Früher wurden die Kleinen autoritärer erzogen, damit meine ich nicht mit Schlägen. Das gab es bei uns nicht. Aber die Dreijährigen blieben beispielsweise beim Anziehen ruhig und danach sitzen, bis man gesagt hat, jetzt gehen wir raus. Heute diskutieren sie, wollen erst die Jacke dann die Hose anziehen. Sie vertreten viel mehr ihre eigene Meinung.“ Das sei gut so, aber manchmal eben anstrengender.

Trotzdem fühle sie sich noch in der Lage mitzuhalten, auch körperlich . Und das obwohl es sicherlich auch bei Elke Riechert ab und an in den Gelenken zwickt. „Die Kinder halten einen fit. Ich hüpfe zwar nicht mehr so hoch wie früher, aber ich mache noch mit.“

Und das macht sie auch bei dem Programm, das die Kleinen zu ihrem offiziellen Abschied aufführen. Elke Riechert hält es dabei nicht in ihrem „Rentnersessel“ wie ihn Sabine Lühnert genannt hat. Nur beim Dank des Bürgermeisters, Detlef Christ, des Elternrates und der Leiterin der Kita, wird sie dann doch ruhiger und sichtlich emotional. Ein Trost: Bis zum endgültigen Abschied sagt man in Picher noch öfter Tschüss.