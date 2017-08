Boizenburg : Keine Kita-Koordinationsstelle?

vergrößern 1 von 1 Foto: Worch 1 von 1

Kaum ein anderes Thema wird in Boizenburg aktuell so heiß diskutiert wie die Kita- und Hortplätze der Fliesenstadt. Auch in der Sitzung des Hauptausschusses am Montag stand das Thema wieder auf der Tagesordnung. In einem gemeinsamen Antrag schlagen SPD- und CDU-Fraktion die Schaffung einer Koordinationsstelle für Kita-, Hort- und Krippenplätze vor. Diese solle zukünftig das Angebot von verfügbaren Betreuungsplätzen sowie den Bedarf der Eltern, die Anmeldungen und die Vergabe in der Stadt koordinieren und steuern, heißt es in dem Antrag.

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Mittwoch.





von Jacqueline Worch

erstellt am 30.Aug.2017 | 05:00 Uhr