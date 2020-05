Hagenow : Kinder sollen Holzhaufen entzündet haben

von svz.de

14. Mai 2020, 10:21 Uhr

In Hagenow sollen drei Kinder am späten Mittwochnachmittag einen kleinen Holzhaufen in Brand gesetzt haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:40 Uhr im Plantagenweg an einem Wiesenrand. Als die drei jeweils 10-jährigen Kinder die Sirene zur Alarmierung der Feuerwehr hörten, löschten sie den brennenden Haufen. Zu Sachschäden kam es nicht. Offenbar wurde das Feuer mit einem gefundenen Feuerzeug entfacht.