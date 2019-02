Vellahn : Kleine Narren feiern in der „Heiligen Halle“

von Tilo Röpcke

18. Februar 2019, 09:24 Uhr

Auch in ihrer Jubiläums-session haben die Aktiven des Vellahner Carneval Clubs die Jüngsten der Gemeinde nicht vergessen. Nur wenige Stunden vor ihrer zweiten und letzten Festsitzung bescherten sie den einfallsreich verkleideten Mädchen und Jungen einen vergnüglichen Nachmittag. Auch die Eltern und Großeltern erfreuten sich am vergangenen Sonnabend in der „Heiligen Halle“ bester Stimmung. Am kommenden Sonnabend geht mit dem schon legendären Straßenkarneval das närrische Treiben in Vellahn zu Ende.