Boizenburg : Kneipp-Kur vor dem Mittagsschlaf

von SNIT

erstellt am 18.Nov.2017 | 05:00 Uhr

„Da braucht man warme Socken. Die muss die Oma stricken.“ Das antworten die Kinder der AWO-Kindertagesstätte „Elbpiraten“ in Boizenburg/Bahnhof, wenn man sie auf einen ganz besonderen Raum in ihrer Kindereinrichtung anspricht. Ihr Kindergarten hat sich nämlich den Lehren von Naturheilkundler Sebastian Kneipp verschrieben. Der Priester machte bereits zur Mitte des 19. Jahrhunderts das Treten durchs kalte Wasser populär. Und in einem eigens dafür vorgesehenen Becken treten auch die kleinen Piraten durch kaltes Wasser. Damit ist ihre Kita eine der wenigen solcher Einrichtungen in ganz Mecklenburg-Vorpommern.

„Es gibt pro Tag zwei Anwendungen. Morgens machen wir zum Beispiel kalte Armbäder und das Wassertreten machen wir vor dem Mittagsschlaf“, erzählt Ulrike Nielandt, die Leiterin der Kita. Den Grund für diesen Rhythmus können ihre Mitarbeiterinnen Maria Zwirner und Anne Niepel im SVZ-Gespräch erklären. Beide haben sich nämlich in bestimmten Schulungen zu Gesundheitserzieherinnen ausbilden lassen und wissen, dass alle Anwendungen die oberhalb der Gürtellinie stattfinden, belebend und jegliche Maßnahmen unterhalb der Hüfte beruhigend wirken. Unterstützt wird dieser Effekt durch das Trockenbürsten oder das Abreiben mit einem Leinenschwamm. Und dann selbstverständlich auch durch das Tragen von eigens dafür vorgesehenen dicken Wollsocken. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Kinder beim Wassertreten nicht schummeln, was auch schon einmal vorkommt, wie Nielandt zugibt. „Aber grundsätzlich freuen sich alle immer darauf“, so die Leiterin. Ganz besonders freuen sich die Kleinen jedoch auf einen weiteren Höhepunkt des Kneipp-Konzepts. Denn alleine beim Wassertreten belassen es die Erzieherinnen nicht. Einmal die Woche vollziehen die Kinder, die dem Windelalter entwachsen sind, einen Saunagang, wie man sich ihn auch als Erwachsener vorstellt. Zwar sind Temperatur und Zeit den Kindern angepasst, aber nach der Sitzung geht es auch raus an die frische Luft. Und all diese Maßnahmen scheinen Wirkung zu zeigen. Nicht nur, dass sich Eltern gezielt für die Kita der „Elbpiraten“ entscheiden. Vor allem für die Gesundheit der Kinder ist dieses Konzept optimal. So berichten alle Erzieherinnen, dass sie keinen großen Krankenstand in ihren Gruppen haben.

Davon überzeugten sich auch Elke Dreyer und Kerstin Jasmund. Am gestrigen Freitagvormittag waren die beiden Frauen von der AOK Gesundheitskasse im Zuge des bundesweiten Vorlesetages in der Kita zu Besuch und schauten sich natürlich auch begeistert die Sauna und das Kneippbecken an, bevor sie den aufgeweckten Kinder eine Geschichte über die Freundschaft vorlasen.