Hagenow : KochkursTeigtaschen sind international

Freizeithaus des ASB hatte Kinder zu einem Kochkurs eingeladen

von Onlineredaktion pett

29. März 2019, 20:00 Uhr

Wo liegt Italien? Welche aktiven Vulkane gibt es dort? Warum gibt es dort so viele Tomaten? Das war der Einstieg der jungen Kochbegeisterten in das kulinarische Wochenende der Mitmach-Küche des ASB- Freizeithauses „Sausewind“ in Hagenow.

Ein Aha-Effekt des Gaumenkitzelmarathons dieses Kochkurses war die Erkenntnis: Teigtaschen sind international. Mal heißen Sie Maultaschen, mal Pelmeni und in Italien Ravioli. Dass diese mit Tomatensoße und in Dosen mal Grundnahrungsmittel von Campern und Studenten waren, wussten die Kinder und Jugendlichen nicht, aber aus eigenem Teig gewalzt, gefüllt und in Gemüsebrühe gegart sind sie ein Genuss.

Das stand mal fest, als das Vier-Gänge-Menü am Abend serviert wurde. Und anstatt danach zu chillen und das Smartphone zu streicheln, stand noch eine Einheit am Herd auf dem Plan. Das selbstzubereitete Tomatensugo entschädigte mit tollem Geschmack und irren Farben. Jeder durfte seine Soße am Ende mitnehmen, um zu Hause Reis oder Nudeln zu veredeln.

Natürlich fehlte an diesem Wochenend-Kurs auch das zweite Lieblingsgericht aus Italien nicht. Mit selbstgemachtem, langfermentierten Hefeteig wurde jede Pizza durch individuellen Belag zum Original, an dessen Verkostung die Eltern teilhaben durften. Ein Blick in die Gesichter der jungen Akteure zeigte Eltern und dem Team, dass Kochen Spaß und Kochen in der Gruppe viel Spaß macht.

„Wir freuen uns auf den nächsten Kochkurs im Juni, wo die Erdbeere eine große Rolle in unserer Mitmach-Küche einnehmen wird“, sagt Simone Förster von der Mitmach-Küche.