Plau am See : Konzert in der Marienkirche

Galeriechor Schönow zu Gast in Plau. Karten an der Abendkasse

von svz.de

05. April 2019, 09:42 Uhr

Zu einem Chorkonzert wird am Sonnabend, 6. April, um 17 Uhr in die Plauer Marienkirche eingeladen. Der Galeriechor Schönow singt unter Leitung von Wilfried Staufenbiel „Cantique de Jean Racine“ von Gabriel Fauré und die Messe in D-Dur von Antonín Dvorák. Begleitet werden sie von Siegfried Ruch an der Orgel. Außerdem erklingt ein „Credo“ aus der Feder des Chorleiters. Der Eintritt für das Konzert beträgt zehn Euro, Karten sind an der Abendkasse erhältlich.