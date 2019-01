Kraft schöpfen beim traditionellen Kreistanz

von Onlineredaktion SVZ

17. Januar 2019, 05:00 Uhr

Traditioneller Kreistanz ist ein neuer Kurs der Volkshochschule vom 22. Januar bis zum 26. März in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr in Dreilützow. Seit Anbeginn der Menschheit haben Tänze, Lieder, gemeinsames Musizieren und Rituale die Menschen verbunden. Kreistänze fördern gegenseitiges Verstehen, Vertrauen und dienen dem Miteinander und der Gemeinsamkeit. Sie sind eine Möglichkeit, in Bewegung zu sein, dabei zur Ruhe zu kommen und Kraft zu schöpfen. Kreistänze halten Herz und Kreislauf in Schwung und fördern unser Gedächtnis. Der Kurs (Nr. 301-26) findet immer dienstags statt. Anmeldungen und Rückfragen richten Interessierte bitte an die Volkshochschule unter der Telefonnummer 038 71 / 722 - 43 01.