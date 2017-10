Baustelle Hagenow Heide : L 04 komplett dicht

vergrößern 1 von 1 Foto: role 1 von 1

von

erstellt am 23.Okt.2017 | 12:00 Uhr

Die Anwohner von Hagenow Heide müssen sich in den kommenden Wochen auf lange Umwege einstellen. Ab heute wird die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Hintergrund ist der Ausbau der L 04. Die Anwohner werden den Abschnitt zwischen Friedensweg und Mühlenweg nicht mehr befahren können, teilte das Straßenbauamt Schwerin mit. Die Verkehrsführung werde so geändert, dass sie in Richtung Hagenow die Umleitungsstrecke über Kuhstorf nutzen müssen. Das sei nötig um die Termine vor der Winterpause einzuhalten.