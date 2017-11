Bresegard bei Picher : Land unter in Langen Jammer

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Jacqueline Worch

erstellt am 15.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr sieht Volker Eggert sein Grundstück im Bresegarder Ortsteil Langen Jammer unter Wasser stehen. Wieder muss er eigenhändig pumpen, um größere Schäden zu verhindern – insgesamt 7000 Kubikmeter Wasser sind so in den vergangenen Wochen und Monaten schon zusammen gekommen. „Man bekommt nicht alles weg. Wir pumpen nur so viel, dass es nicht weiter nach Langen Jammer läuft“, erzählt Eggert auf einer Krisensitzung am Montag Abend im Gemeindehaus in Bresegard bei Picher.