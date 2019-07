Blücher : Lichtblicke für die Kirche

Nach Besuch von CDU-Politikern bekommt das Gotteshaus in Blücher 150000 Euro Förderung für die Sanierung des Daches.

von snit

09. Juli 2019, 12:00 Uhr

Rührig und beharrlich: Das sind wohl die passendsten Attribute, um die engagierten Menschen in den Fördervereinen der Region zu beschreiben. Auch viele Gotteshäuser sind mitunter nur so schön, weil sich Leute rührig und mit Beharrlichkeit um deren Erhalt kümmern. Ein Beispiel dafür ist auch die Kirche in Blücher. Hier ist es unter anderem Ulrich Dreßler, der sich sehr aktiv für den Erhalt der Dorfkirche einsetzt.

Mit seinen Mitstreitern hat er schon viel auf die Beine gestellt. So erstrahlt der Turm der Kirche in neuem Glanz und ist mit seiner Aussichtsplattform ein Anziehungspunkt im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-MV. Dreßler weiß aber auch, dass man sich alleine darauf nicht ausruhen kann.

Deswegen kämpfen alle vom Förderverein zum Erhalt der Dorfkirche Blücher auch schon lange darum, das Dach des Gotteshauses wieder instandsetzen zu können.

Nun sind gerade diesbezüglich ein paar Erfolge zu melden. „Auf dem Weg zur Finanzierung der Renovierung des maroden Dachs der Kirche in Blücher ist die Kirchengemeinde einen großen Schritt weitergekommen“, freut sich Ulrich Dreßler stellvertretend für alle Involvierten.

Der Grund für die Freude liegt in einem Besuch von Vertretern der CDU-Landtagsfraktion um den Vorsitzenden Vincent Kokert und der Landtagsabgeordneten Maika Friemann-Jennert. „Bei dem Besuch ging es darum, die Kirche und deren Reparaturbedürftigkeit in Augenschein zu nehmen, um entscheiden zu können, ob und in welcher Höhe die geplante Maßnahme aus dem sogenannten Strukturfonds gefördert werden kann“, erklärt Dreßler weiter.

Dabei wurde den Politikern ihre Entscheidung bei Kaffee, Keksen und Eiskonfekt etwas versüßt. Natürlich stand dabei allerdings immer die Erläuterung und Wichtigkeit des Vorhabens im Fokus.

Mit solchen Informationen gefüttert waren die Mitglieder der CDU-Besuchsgruppe am Ende des Besuchs nicht nur von der Notwendigkeit der Maßnahme überzeugt, sondern auch davon, dass die Kirchengemeinde und der Förderverein mit ihren Veranstaltungen in der Kirche eine wichtige Funktion in der Region erfüllen.

„Als Vincent Kokert dann eine Förderung von 150.000 Euro zusagte, war klar: Die Finanzierung der Reparatur des Kirchendaches in Blücher ist gesichert“, fasst Ulrich Dreßler das postive Ergebnis des CDU-Besuches in Blücher kurz zusammen.

Jetzt soll es bereits in diesem September losgehen mit dem Bauvorhaben, wie der Mann vom Förderverein für den Erhalt der Dorfkirche Blücher weiter verrät. „Unsere Mitglieder und die vielen Menschen, die uns seit Jahren unterstützen, haben jetzt ein sichtbares Zeichen verdient. Ein solches Zeichen wäre ein Baugerüst, damit alle sehen können: Jetzt geht es los“, beschreibt Ulrich Dreßler, was der Lohn für all die Beharrlichkeit beim Einsatz für die Kirche wäre.