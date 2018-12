von svz.de

27. Dezember 2018, 07:34 Uhr

Kaum ist die Dauerschleife der Weihnachtsschallplatte beendet, will der Chor der katholischen Kirche die Lieder noch einmal aufleben lassen.

Deswegen lädt er heute auch zu einer weihnachtlich, musikalischen Stunde in die Heilig-Kreuz Kirche in der Bahnhofstraße 53 in Boizenburg ein.