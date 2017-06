Lübtheen : Lübtheen reagiert auf Missstand

vergrößern 1 von 1 Foto: maks 1 von 1

„Das war wirklich kein gutes Bild für unsere Stadt. Wir sind der Sache nachgegangen und haben diesen Zustand vom Betreiber ändern lassen“, sagt Bürgermeisterin Ute Lindenau über eine Aufnahme der Altkleidersammlung neben dem Getränkemarkt am Penny.

Hosenbeine und alte Handtücher hingen aus dem Container, der direkt neben den Mülltonnen aufgestellt ist. „Wer möchte schon solche Sachen in Empfang nehmen, die so lieblos hinterlassen worden sind“, fragt sich auch die Bürgermeisterin.

Mit dem Ordnungsamt ist sie der Sache nachgegangen, um für ein saubereres Bild sorgen zu lassen. „Übrigens, wem solche Dinge in unserer Stadt auffallen, der wird dringend gebeten, sie auch zu melden. Auf unserer Homepage gibt es sogar ein Extra-Formular für Schäden in der Stadt. Unter www.luebtheen.de können Gäste und Einheimische auf Missstände aufmerksam machen. Es ist ja im Sinne von uns allen, dass die Stadt auch in der Außendarstellung ein schönes Bild abgibt“, so das Oberhaupt Lübtheens.

