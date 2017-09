Picher : Mit 15 munteren Pferdchen auf den Großglockner

vergrößern 1 von 1 Foto: role 1 von 1

von

erstellt am 14.Sep.2017 | 21:00 Uhr

„Seit drei Jahren hat uns das Fieber ereilt, und wir können nicht davon loskommen“, erzählt Christian Schäfer kurz vor der Abfahrt nach Österreich unserer Redaktion. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Monika, Hund Fino und Trecker „Hans Otto“ möchte er dieses Wochenende an der 16. Oldtimer Traktor WM in Bruck und Fusch am Großglockner teilnehmen. Der alte Fahr D15, Baujahr 1951, ist am Mittwoch schon sorgfältig auf einem Anhänger festgezurrt. Mit dem Trecker nach Österreich fahren, steht selbst für den Oldtimer-Freund außer Frage.

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Freitag.