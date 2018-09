Eigentümer gesucht : Motorrad im Feld gefunden

Polizei sucht Eigentümer der bei Redefin entdeckten Kawasaki

von o

20. September 2018, 18:17 Uhr

Die Kripo in Hagenow sucht den Eigentümer eines Ende letzten Monats in Redefin gefundenen Motorrads. Dabei handelt es sich um eine weinrote Kawasaki, die am 24. August am Rande eines Maisfeldes nahe der B 5 entdeckt wurde. Wie das Motorrad dort hinkam, ist derzeit völlig unklar. Die Polizei, die um Hinweise bittet, hat die Maschine zunächst sichergestellt. Der Eigentümer bzw. Zeugen möchten sich bitte mit der Kriminalpolizei in Hagenow, Telefon 03883/6310, in Verbindung setzen.