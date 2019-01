Malliss : Nach Trauerjahr: Radrennen findet statt

von Dénise Schulze

31. Januar 2019, 07:14 Uhr

Gute Nachrichten für die Freunde des Mallisser Radsports: Das Radrennen wird in diesem Jahr wieder stattfinden. Das erklärte Jessica Markmann während der Jahresauftaktveranstaltung des örtlichen Gewerbevereins. „Wir haben ein schweres Jahr hinter uns, aber das Rennen wird stattfinden“, so die Sektionsleiterin für Radsport beim MTV Malliß-Conow. Im vergangenen Jahr, mitten in den Vorbereitungen für das 10. Mallisser Radrennen, verstarb der Rennorganisator Ingo Gehrmann bei einem Verkehrsunfall (wir berichteten). Daraufhin fand das Rennen im Juni zwar trotzdem statt, jedoch ohne Renncharakter und mehr im Sinne einer Gedenkfahrt für Ingo Gehrmann.

Nun haben die Radsportler des MTV Malliß-Conow eine neue Rennleitung finden können. „Wir wollen das wirklich machen, aber wir müssen alle an einem Strang ziehen“, so Jessica Markmann, die für ihre Neuigkeit viel Applaus seitens der Mallisser Akteure bekam.

Ein Termin für das Radrennen stehe noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben.