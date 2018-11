Wittendörp : Neue Ortsvorstände werden gewählt

von svz.de

29. November 2018, 08:37 Uhr

Die nächste öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Wittendörp findet am heutigen Donnerstag statt. Beginn ist um 19 Uhr im Feuerwehr- und Gemeindezentrum in Raguth. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Wahl von Ortsvorständen in der Gemeinde sowie die Ernennung der neuen stellvertretenden Ortswehrführerin der Ortsfeuerwehr Tessin.

Außerdem werden die Gemeindevertreter über die Einleitung des Planverfahrens zur Aufstellung eines sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Dodow“ sowie über den Verkauf des ausgedienten Feuerwehrfahrzeuges der Ortsfeuerwehr Drönnewitz beraten.