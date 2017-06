Bienenzuchtzentrum Bantin : Nicht stachellos, aber sanftmütig

vergrößern 1 von 1 Foto: role 1 von 1

Da, wo einem Rehe bei der Parkplatzsuche begegnen, befindet sich in Bantin das Bienenzuchtzentrum (BZZ). Zugegeben, so stark besucht wie zum Tag der offenen Tür, ist die Einrichtung sicherlich nur selten. Am Wochenende mussten Autofahrer jedoch ihr Park–Glück auf einem Waldweg suchen und dort begrüßte eben ein lebendiges Reh die Gäste. Summende Insekten folgten erst später.

An der Verbesserung der Parkplatz–Situation werde aber gearbeitet, versicherte Volker Kunath, 2. Vorsitzender des Landesverbandes der Imker Mecklenburg–Vorpommern (LIMV). „Das Bienenzuchtzentrum wird gerade aus- und umgebaut.“ Es soll ein attraktiver Anlaufpunkt werden – nicht nur für Imker, sondern auch für Besucher, die sich einfach im Bienengarten die Zeit vertreiben möchten. „Deshalb haben wir die Idee ihn in Zukunft täglich zu öffnen“, so Kunath. Der Bienengarten werde zu einem Freiluft–Museum. Dort können sich die Besucher alte Honigschleudern oder verschiedenste Bienenhäuser ansehen.

Und ja, sie werden Kontakt zu den fliegenden Insekten haben. Aber nur zu den sanftmütigen, heißt es vom LIMV. „Die sind sicher nicht stachellos, aber weniger aggressiv und stressresistenter“, erklärt Harm Biermann, der Chef des Zentrums. „Das ist auch ein Kriterium bei der Zucht der Bienen, und damit beschäftigen wir uns.“ In Bantin sollen Bienenköniginnen, bzw. Weiseln wie der Fachmann sagt, gezüchtet werden, die vor allem gegen das Klima und die Varroamilbe widerstandsfähig sind. Denn der kleine Parasit hat diesen Winter wieder für herbe Verluste bei den Imkern gesorgt. „Unsere Statistiken zeigen, dass 30 Prozent der Bienenvölker wegen der Milben verendet sind“, so Kunath. Der Parasit vermehre sich in milden Wintern besonders gut. „Wir bräuchten mal wieder einen richtigen Winter, mit einer durchgehenden Frostperiode“, meint Biermann.

Kein Wunder also, dass der Kampf gegen die Varroamilbe auch bei diesem Tag der offenen Tür ein zentrales Thema ist. Im Bienenzuchtzentrum werden den Besuchern, viele von ihnen sind selbst Imker, Möglichkeiten gezeigt, gegen die Varroa vorzugehen. Eine davon ist beispielsweise der Einsatz von Ameisensäure, für den die Imker geschult werden, denn auch das ist eine der Aufgaben des Zentrums. „Das BZZ war schon immer ein Schulungszentrum“, so Kunath, auch schon zu DDR-Zeiten.

Kurz nach der Wende hat dann der LIMV die Verantwortung übernommen, das ist bisher in Deutschland einmalig. „Wir sind das enzige BZZ das von einem Landesverband geführt wird“, erzählt Kunath. Und das ist nachvollziehbar. Zwar erzielt das Zentrum Einnahmen mit dem Verkauf von Weiseln und Honig, diese reichen aber bei weitem nicht aus, um kostendeckend zu arbeiten. Das Land unterstützt die Zuchtstation deshalb jährlich mit gut 180 000 Euro. „Das ist gut investiertes Geld“, sagte Umweltminister Till Backhaus vergangenes Jahr, „denn das Bienenzuchtzentrum Bantin leistet eine äußerst wertvolle Arbeit. Bienen leisten unheimlich viel für die Artenvielfalt im Land und sind daher unverzichtbar für ein intaktes Ökosystem.“

Fünf Mitarbeiter kümmern sich in Bantin um etwa 200 Bienenvölker und die Weisel-Zucht. Fünf Tonnen Honig fallen dabei jährlich sozusagen als Nebenprodukt ab. Dieser geht dann in den Großhandel, an Imker oder wird zum Teil auch direkt auf dem Hof verkauft. Und der kleine Laden ist auch am Wochenende eine beliebte Anlaufstelle. Viele Besucher kaufen sich ein Glas Honig, andere greifen gleich richtig zu und nehmen einen ganzen Eimer.

