Cyberangriff Ludwigslust : Mehrere öffentliche Stellen bis Dienstag nicht erreichbar

Aufgrund der Cyber-Attacke am vergangenen Freitag sind Bibliothek, das Kooperative Bürgerbüro und das Standesamt voraussichtlich bis Dienstag nicht erreichbar.

Ludwigslust-Parchim | Am vergangenen Freitag gab es einen Cyber-Angriff auf den Landkreis Ludwigslust-Parchim mit einem so genannten Verschlüsselungstrojaner. In Folge dessen sind die Bibliothek, das Kooperative Bürgerbüro und das Standesamt voraussichtlich bis Dienstag nicht erreichbar. Weiterlesen: Kreisverwaltungen ab Dienstag telefonisch wieder erreichbar Grund i...

