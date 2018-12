hagenow : Oratorium in der Stadtkirche

Außergewöhnliches Konzert am 15. Dezember in Hagenow

von Dieter Hirschmann

10. Dezember 2018, 11:42 Uhr

Der Ökumenische Chor Hagenow sowie die St. Marienkantorei Plau am See und der Chorus natalis Rostock haben sich schon länger auf dieses außergewöhnliche Konzert vorbereitet. Am Sonnabend, 15. Dezember, wird um 17 Uhr in der Hagenower Stadtkirche das berühmte Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach erklingen. Die rund 80 Sänger werden dabei vom Rostocker Kammerorchester unterstützt. Auch namhafte Solisten unterstützen dieses Projekt. Insgesamt werden rund 100 Musiker an diesem Konzert beteiligt sein. Eintrittskarten können ab sofort im Gemeindebüro der Kirchengemeinde (Kirchenplatz 4) und dem Kundenzentrum der Hagenower Stadtwerke (Lange Straße 72) erworben werden. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, diese öffnet am Konzerttag um 16.15 Uhr.