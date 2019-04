Neuhaus : Osterdekoration selbst gestalten

Kursleiterin zeigt Teilnehmern, wie man aus Zeitungen eine Pyramide oder einen Kranz flechten kann

von svz.de

05. April 2019, 09:40 Uhr

Elke Kruse bietet am 6. April in der Zeit von 14 bis 18 Uhr einen Kurs zum Gestalten von Ostergdekoration an. Die Teilnehmer können selbst kreativ werden und fertigen vielleicht ein ganz individuelles Geschenk für das Fest. Die Kursleiterin zeigt ihnen, wie man aus Zeitungen eine Pyramide oder einen Kranz flechten kann. Zuerst wird die Zeitung zerschnitten und einzeln mit der Stricknadel zu Stäbchen gerollt, bevor das Flechten beginnt. Benötigt werden dazu Zeitungen, eine Schere, ein scharfes Messer, eine lange Stricknadel, Klebestift, eine leere Haarspraydose. Eine Wäscheklammer, eine leere Weinflasche oder Kegel, z. B. Zuckerhut.

Anmeldung für den Kurs nimmt Petra Dittmer unter Telefon 038841/20979 entgegen.