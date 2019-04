Kirchengemeinde Vellahn : Osterwanderung am Sonnabend nach Camin

von svz.de

17. April 2019, 12:54 Uhr

Die Kirchengemeinde Vellahn lädt zur traditionellen Osternachtwanderung am Karsonnabend ein. „Wir starten am 20. April um 22.15 Uhr am Vellahner Pfarrhaus und wandern dann gemeinsam nach Camin. Dort in der Kirche wird es gegen Mitternacht eine Andacht geben, bevor es im Gemeinderaum eine kleine Stärkung gibt“, informiert Pastor Christian Lange. Die Beförderung mit Autos zurück nach Vellahn ist organisiert. Für die Planung des Imbisses ist es hilfreich, bei Pastor Lange unter der Telefonnummer 038848 21208 anzumelden.