Neuhaus : „Petri heil“ für alle

von Onlineredaktion pett

10. Juli 2019, 05:00 Uhr

Zu seinem jährlichen „Volksangeltag für jedermann“ lädt der Neuhauser Angelsportverein von 1936 am Sonnabend, dem 13. Juli, ein. Die Veranstaltung rund um das Anglerheim an der Krainke beginnt um 8 Uhr. Geplant ist unter anderem ein Frühschoppen, eine Tombola und genügend Zeit zum „Würmer baden“. Der Volksangeltag ist seit gut 80 Jahren eine feste Größe im Kalender der Angler. „Es ist eine Tradition und mittlerweile auch ein kleines Volksfest“, so der Vorsitzende des Angelsportvereins Maik Plonka. Ebenso eine Tradition ist auch die Nachfeier für die Helfer an diesem Tag. Sie werden mit einer Party am 24. August belohnt.