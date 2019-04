Ostermarkt : Plattdeutsches in Zarrentin

von svz.de

03. April 2019, 08:15 Uhr

Ein Ostermarkt findet am 7. April ab 13 Uhr in der Scheune beim Café von Rautenkranz in Darchau statt, wo auch neben allerlei Osterangeboten der Scherenschleifer kommt. Für das leibliche Wohl sorgt in altbewährter Weise wieder das Café von Rautenkranz. In diesem Jahr fällt der Termin mit dem Biosphärenmarkt in Zarrentin zusammen, aber dieser beginnt schon um 10 Uhr, so dass ganz Marktinteressierte beide Märkte besuchen können.

In Zarrentin ist auch der bekannte Plattdeutsch-Autor und Ortschronist Kuno Karls mit seinen Ausgaben von „Fiek´n hätt schräb’n ut Hagenow…“ vertreten. Auch ein paar Hagenower Bildbände 2 und 3 sind noch im Doppelpack zu haben.