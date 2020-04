Nach dem Großbrand in Zarrentin : Polizei geht konkreten Hinweisen nach

So stehen mehrere Kinder bzw. Jugendliche derzeit im Fokus kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

20. April 2020, 11:01 Uhr

Nach dem Brand im Biosphärenreservat in Zarrentin in den Abendstunden des 07. April dieses Jahres dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiterhin an. Im Zuge eigener Ermittlungen sowie nach der Auswertung von Zeugenhinweisen und Beweismitteln ist die Kriminalpolizei zuversichtlich, den Vorfall demnächst aufklären zu können.

Die Kriminalpolizei geht derzeit konkreten Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen nach. So stehen mehrere Kinder bzw. Jugendliche derzeit im Fokus kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Von einem noch ausstehenden Gutachten eines Brandsachverständigers erhoffen sich die Ermittler zudem weitere Details zur genauen Brandursache.