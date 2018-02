Boizenburg : Ratlosigkeit im Stadtparlament

Stadtvertreter beschließen nach langem Anlauf den Haushalt für das Jahr 2018. Mittelfristige Finanzplanung trifft auf Ablehnung

von snit

23. Februar 2018, 20:30 Uhr

Wirkliche Erleichterung wollte sich kurz vor 21 Uhr am Donnerstagabend bei den Mitgliedern der Boizenburger Verwaltung nicht einstellen. Es war im Gegenteil zunächst eine gewisse Ratlosigkeit zu spüren. „Wir müssen jetzt erst einmal schauen, was das für uns bedeutet“, äußerte sich der Fachbereichsleiter für Finanzen und Soziales, Jörn Pamperin, auf Nachfrage der SVZ. Aber was war geschehen?

Pünktlich um 19 Uhr wurde von Bürgervorsteherin Heidrun Dräger die zweite Boizenburger Stadtvertretersitzung im Kalenderjahr 2018 eröffnet. Trotz zahlreicher weiterer Punkte auf der Tagesordnung war das alles bestimmende Thema des Abends die Abstimmung über die Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018.

Lange haben die Fraktionen der Stadt Boizenburg und die Verwaltung darauf hin gearbeitet, einen Plan zu erstellen, der nicht nur die Bedürfnisse der Einwohner befriedigen, sondern auch auf Zustimmung der Kommunalaufsicht hoffen kann. Diese lange Odyssee hob auch Lutz Heinrich, der Fraktionsführer der Boizenburger CDU hervor, indem er inständig an die Verwaltung appellierte: „Liebe Verwaltung, ich möchte das nicht mehr durchmachen. Da muss sich etwas ändern.“ Der Politiker blickte bei seiner Bitte auf drei Monate zurück, in denen die zahlreichen Mitglieder der unterschiedlichen Ausschüsse einen Großteil ihrer Zeit und Energie, die sie ehrenamtlich aufbringen, für den Finanzplan aufbringen mussten. „Wir müssen uns als Verwaltung und Vertretung bemühen, zukünftig ein kürzeres Zeitfenster für den Haushalt zu schaffen“, merkte auch SPD-Fraktionsführer Heinz Gohsmann an. Zugleich kritisierte er die Landespolitik, indem er konstatierte: „Es kann nicht sein, dass bei den Überschüssen, die das Land verbucht, die Kommunen unterfinanziert sind.“

Das Ergebnis der Mühen aller Beteiligter ist eine Haushaltssatzung, die für das laufende Jahr die Aufnahme eines Investitionskredites von einer Million Euro vorsieht. Eine wichtige Maßnahme, muss die Stadt doch unter anderem hohe Summen in den Kanal- und Straßenbau oder in bauliche Maßnahmen zur Raumerweiterung an der Rudolf-Tarnow-Schule investieren. An diese Satzung war zugleich die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2021 mit weiteren geplanten Krediten in einer Höhe von fast 20 Millionen Euro gekoppelt.

Dieser Umstand ist zugleich der Grund für die anfangs geschilderte Ratlosigkeit. Denn so einhellig wie die Meinungen für eine positive Abstimmung des Haushalts 2018 waren, so differenziert fielen sie für die Finanzplanung der kommenden Jahre aus. Aus diesem Grund stellte die Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Marlies Reimann, auch den Antrag, dass diese Entscheidungen getrennt abgestimmt werden sollten. So gab zwar eine Mehrheit für den den hart erkämpften Haushaltsplan 2018, die mittelfristige Finanzplanung wurde hingegen abgelehnt. Mit dieser Entwicklung hat man bei der Verwaltung nicht gerechnet. „Eigentlich gehören Haushalt und mittelfristige Finanzplanung zusammen“, so Pamperin. Man wolle diese Entscheidung, so wie sie von der Vertretung der Stadt getroffen wurde, aber nun der Kommunalaufsicht weiterleiten. Denn eines steht für alle fest: Sollte die Stadt weiterhin ohne einen Haushalt für 2018 dastehen, wird es auch keine Investitionen geben.