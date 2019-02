Lübtheen : Richtig bewegen, will gelernt sein

von svz.de

19. Februar 2019, 07:18 Uhr

Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining – so heißt das neue Kursangebot des Ringervereins Lübtheen. In diesem sollen die Teilnehmer dazu befähigt werden, durch spezielle Bewegungsprogramme gesundheitliche Risiken zu reduzieren. Der Präventionskurs startet am Montag, dem 25. Februar, um 19.30 Uhr in der Turnhalle in der Amtsstraße. Weitere Informationen gibt es am Telefon unter 0174/3105242 von Ute Eggert. Sie nimmt auch Anmeldungen entgegen.