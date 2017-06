Lübtheen : Ringer kämpften um mehr Raum

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Zustand galt lange als unhaltbar. So eine schöne Halle, so tolle Sportler, etliche Erfolge und kein Platz für das Abstellen von Sportgeräten und Arbeitsmaterialien. Hier musste gehandelt werden. Jetzt ist der Anbau der Lübtheener Mehrzweckhalle, wie sie von den meisten in der Stadt noch immer genannt wird, endlich fertig. Am glücklichsten darüber ist wohl Reiner Wondrejz, der Hausmeister an der Schule und der Hans-Oldag-Halle, wie das Objekt ja eigentlich heißt.

Denn für ihn haben sich die Arbeitsbedingungen jetzt massiv verbessert. Wenn sein Rasentraktor jetzt knatternd durch eine große Ausfahrt ins Freie navigiert, hat der 57-Jährige ein Lächeln im Gesicht. Und wenn ihm danach ist, schnappt er sich noch eine Plastik-Kiste, nimmt sie mit auf das Gefährt und rattert los. „Es ist schon schön, wie viel Platz wir jetzt haben, um alles in schönster Ordnung sortieren und lagern zu können“, sagt der Hausmeister. Der Bauamtsleiter stimmt zu. Frank Wein ist froh, dass der Anbau jetzt allen Beteiligten gerecht wird. Der Container-Bau aus Stahl und Blech ist an den Seiten fensterlos hat aber so genannte Oberlichter. Das sei zweckmäßig. Es säße ja niemand in den Lagerräumen. Neben den Räumen für den Hausmeister, der hier Motorsensen, Rasenmäher, Farben und Werkzeuge einschließen kann, freuen sich im anderen Teil des Anbaus die Ringer und andere Vereine über das großzügige Platzangebot. „In der Halle platzte alles aus den Nähten. Da ging wirklich nichts mehr“, so Frank Wein. Deshalb waren die 160 000 Euro für den großzügigen Anbau auch gut investiert. Denn die Halle, die ja nur knapp zehn Jahre alt sei, müsse pfleglich behandelt sein. Sie sei immerhin der Mittelpunkt vieler Festivitäten und ein zentraler Anlaufpunkt für Sport und Gesellschaftsleben in der Lindenstadt, lässt Frank Wein wissen.

Bleibt zu hoffen, dass Ringer und alle weiteren Vereine auch künftig so erfolgreich bleiben, denn auch für goldene Pokale und andere Trophäen ist in den Anbauten mit Sicherheit noch Platz.

