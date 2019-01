Neuhaus : Seniorenclub startet mit Veranstaltungen

von svz.de

08. Januar 2019, 08:30 Uhr

Die Mitglieder des Seniorenclubs Neuhaus haben sich auch dieses Jahr wieder viel vorgenommen. Auf ihre beliebten Tagesausflüge müssen die Rentner zwar noch warten, dafür starten aber schon in dieser Woche die Veranstaltungen. So findet am Mittwoch, 9. Januar, zum ersten Mal in 2019 die Plattdeutsche Runde im Haus des Gastes, Am Markt 5, in Neuhaus statt. „Gesnackt“ wird ab 14 Uhr.

In der kommenden Woche gibt es dann am Donnerstag, 17. Januar, den Treff für Würfel- und Kartenfreunde, ab 14 Uhr im „Carrenziener Hof“, Lüneburger Straße 18, in Neuhaus. Die Anmeldungen zum Knobel/Skat-Tag sind am Donnerstag, 10. Januar, von 10 bis 11 Uhr im Haus des Gastes möglich. Dort wird auch der dafür fällige Beitrag kassiert. „Wir freuen uns über eine rege Beteiligung“, so Herbert Dreyer.