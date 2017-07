Sreit um Theater-Mühle : „Sie haben gehört, dass es losgeht“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Noch mehr Fördermittel für den künftigen Theater- und Museumsstandort Elde-Mühle in Parchim? Fünf Millionen hat das Land vor zwei Jahren zugesagt, allein es tut sich nichts. Landrat-Vertreter Wolfgang Schmülling (SPD) nannte nun vor dem Kreistag bis zu 12,5 Millionen Euro zusätzlich für die Sanierung des Parchimer Museums am „bestehenden Standort“, korrigierte dann aber, dass er die Mühle meine. Diese bis dato unbekannte Information habe Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) am vergangenen Freitag in einer Mail mitgeteilt. Das Geld komme über das Wirtschaftsministerium als Förderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Schmülling, offenbar massiv unter Druck, attackierte dann die Presse: „Sie haben gehört, dass es losgeht! Es ist abenteuerlich, was Sie schreiben. Fragen Sie gern nach, wir erklären es Ihnen.“

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Donnerstag.

von Udo Mitzlaff

erstellt am 19.Jul.2017 | 21:00 Uhr