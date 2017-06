Kleinkind stirbt bei Bengerstorf : Sorgte ein Streit für den tödlichen Unfall?

vergrößern 1 von 1 Foto: KFri 1 von 1

Der schwere Unfall vom Dienstag Nachmittag auf der Landesstraße nahe Bengerstorf mit dem tödlich verunglückten 5-jährigen Mädchen hat Spuren hinterlassen. Natürlich bei den direkt Betroffenen, aber auch den Zeugen. Besonders jedoch bei den Einsatzkräften der Feuerwehren von Vellahn, Rodenwalde und Boizenburg. Kreiswehrführer Uwe Pulss hat heute ein Riesenlob für seine Leute ausgesprochen. „Besser kann man nicht agieren, das war hoch professionell. Die Kameraden haben gekämpft und gut funktioniert, bis sie die eingeklemmte Frau aus dem Auto befreit hatten. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass viele vor allem wegen des toten Kindes mit den Tränen kämpfen mussten“, berichtete Pulss. Einige der Einsatzkräfte hätten selbst Kinder in dem Alter, andere kleine Enkel. „Wir haben das Problem früh erkannt und das so genannten SBE-Team, zu dem ich auch gehöre, in Marsch gesetzt.“

Hinter dem Begriff verbirgt sich ein „Stressbewältigungsteam nach besonders belastenden Einsätzen“. Im Kern werden die Kameraden dadurch sofort psychologisch betreut, um das Erlebte verarbeiten zu können. Und so fanden nach dem Einsatz gleich Besprechungen in den jeweiligen Feuerwehren statt. Weitere sollen in den kommenden Tagen folgen. Pulss: „Jeder der Betroffenen kann anrufen, wenn er Bedarf hat, auch nachts.“

Oft haben ehrenamtliche Einsatzkräfte nach derartigen Einsätzen Tage später plötzlich mit Zittern oder Schlafstörungen zu kämpfen. Währenddessen gibt es einige neue Erkenntnisse zu dem schweren Unfall.

Zur Erinnerung: Kurz nach 15 Uhr prallt am Dienstag auf der Landesstraße zwischen Benin und Bengerstorf ein Mazda auf gerade Strecke gegen einen Baum. Der 26-jährige Fahrer kann das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen, die 31-jährige Beifahrerin wird hingegen eingeklemmt und schwerst verletzt. Das fünfjährige Mädchen auf der Rückbank stirbt. Reanimationsversuche von herbei geeilten Helfern bleiben erfolglos. Auffällig ist die gut 20 Meter lange Bremsspur, die erst parallel läuft und dann in Richtung Alleebaum führt.

Polizeisprecher Klaus Wiechmann bestätigte auf Nachfrage, dass es nun Hinweise auf einen Streit zwischen zwischen Fahrer und Beifahrerin gäbe. Das werde jetzt bei den Ermittlungen überprüft. Die Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei in Boizenburg geführt.

Der Fahrer der verunfallten Mazda ist polnischer Nationalität, die Mutter Britin, das Kind hatte die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Erwachsenen sind ein Paar, der Mann jedoch nicht Vater des Kindes. Die Kleinfamilie lebte nach SVZ-Informationen in einem Hagenower Plattenbaugebiet.

Nicht bestätigt sind bisher Informationen, wonach die Frau während der Fahrt die Handbremse gezogen haben soll. Das würde den ungewöhnlichen Unfallhergang auf der geraden Strecke erklären.

Die Polizei bat in der Sache deutlich um Zurückhaltung, der Fahrer habe nach dem Unfall schließlich unter Schock gestanden und müsse nun erst in Ruhe vernommen werden. Die Dekra sei ebenfalls einbezogen worden.

Die eingeklemmte Mutter des Kindes soll nach bisher vorliegenden Informationen den Unfall überlebt haben.

von Mayk Pohle

erstellt am 21.Jun.2017 | 14:25 Uhr