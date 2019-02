Wahlkreisbüro der Linken : Sozialberatung in Hagenow

Rechtsanwalt Franz Daetz steht am 12. März Rede und Antwort

von svz.de

20. Februar 2019, 08:02 Uhr

Die nächste Sozialberatung findet am Dienstag, 12. März, von 14 bis 16 Uhr im Wahlkreisbüro der Linken in Hagenow in der Lange Straße 49 statt. Es berät Rechtsanwalt Franz Daetz, Betroffene kostenfrei und persönlich zu Themen um das Arbeitslosengeld II, zum Bildungs- und Teilhabepaket oder zu Problemen mit Einkommensanrechnungen, Rückforderungsbescheiden oder zur Grundsicherung im Alter.